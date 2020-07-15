С начала лета на водоемах Свердловской области утонули 35 человек

15 Июль 2020 2020-07-15T06:59:20+03:00

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Спасатели МЧС по Свердловской области обеспокоены резким ростом количества погибших на водоемах региона. По их словам, грустная статистика свидетельствует о том, что жители игнорируют элементарные правила нахождения на воде. Только с начала лета, с 1 июня, на Среднем Урале утонули 35 человек. Из них – 12 детей.

Все погибшие отдыхали в неприспособленных для купания местах, а дети находились без присмотра взрослых.

- Днем 11 июля на дне Верх-Исетского пруда спасателями было найдено тело мужчины. А на следующий день, 12 июля, еще одного утонувшего нашли на озере Шарташ, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – К слову, на месте трагедии был установлен знак «Купание запрещено».

Сейчас в отношении граждан, которые игнорируют такие предупреждения, а также в отношении родителей, которые не смотрят за детьми, полиция составляет административные протоколы. Их уже – больше 100. Теперь таким горе-отдыхающим грозят штраф до пяти тысяч. Спасатели же просят соблюдать правила безопасности и не игнорировать предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU