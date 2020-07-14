В Серове девушка без водительских прав улетела в кювет на ВАЗе

Фото: ГИБДД Свердловской области

В Серове девушка без прав улетела в кювет на ВАЗе. Авария произошла сегодня утром на 116 км автодороги Серов – Сосьва – Гари. По предварительной информации 18-летняя девушка не справилась с управлением. По словам сотрудников ГИБДД, водительское удостоверение она никогда не получала. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности не привлекалась.

- В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в травматологическое отделение Серовской городской больницы. При госпитализации у нее взяли кровь для установления состояния опьянения. Кроме девушки в салоне автомобиля находились еще два пассажира - мужчины 25 и 24-х лет. В аварии они не пострадали.

Девушке грозит штраф до 15 тысяч рублей. Автомобиль на котором девушка улетела в кювет перевезли на спецстоянку. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают владельца машины. Ему также придется заплатить штраф, только в два раза больше, чем девушке – 30 тысяч рублей.