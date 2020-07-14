14 Июль 2020 2020-07-14T19:09:38+03:00

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В Екатеринбурге завтрашний день может стать самым жарким за июль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на синоптиков. Согласно прогнозам в столице Урала завтра, 15 июля ожидается до 37 градусов тепла.

Осадков, по прогнозам синоптиков, екатеринбуржцам ждать не стоит. В городе будет переменная облачность, ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью жара немного спадет до 20-22 градусов.

Напомним, что аномально жаркая погода сохранится в столице Урала до 16 июля. Как ранее сообщали в МЧС Свердловской области, среднесуточная температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

ИСТОЧНИК KP.RU