2020-07-14T19:09:38+03:00
Общество

В Екатеринбурге завтрашний день может стать самым жарким за июль

Синоптики обещают до 37 градусов тепла
Алина СУРИНА
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Синоптики обещают, что после 16 июля аномальная жара начнет спадатьСиноптики обещают, что после 16 июля аномальная жара начнет спадатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завтрашний день может стать самым жарким за июль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на синоптиков. Согласно прогнозам в столице Урала завтра, 15 июля ожидается до 37 градусов тепла.

Осадков, по прогнозам синоптиков, екатеринбуржцам ждать не стоит. В городе будет переменная облачность, ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью жара немного спадет до 20-22 градусов.

Напомним, что аномально жаркая погода сохранится в столице Урала до 16 июля. Как ранее сообщали в МЧС Свердловской области, среднесуточная температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

ИСТОЧНИК KP.RU

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