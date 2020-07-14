2020-07-14T18:50:04+03:00
Общество

Свердловский губернатор рассказал, как проходила призывная комиссия во время пандемии

На службу в армию отправились больше 4 тысяч человек
Алина СУРИНА
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В сборный пункт призывников допускали только после получения отрицательного результата теста на коронавирусВ сборный пункт призывников допускали только после получения отрицательного результата теста на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как проходила призывная комиссия в регионе во время пандемии коронавируса. Информацию об этом глава региона опубликовал на своей странице в Instagram. На службу в армию в рамках весеннего призыва отправились больше 4 тысяч человек. Чтобы не допустить вспышек COVID-19, молодые люди соблюдали все принятые меры безопасности.

- Призывники, прибывшие в областной сборный пункт в Егоршино, проходили экспресс-тесты на COVID-19 на КПП. Только после получения отрицательных результатов их пропускали на территорию сборного пункта и отправляли на медосмотр и на профессионально-психологический отбор, - написал Евгений Куйвашев.

Также, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в помещениях сборного пункта дважды в день проводилась санитарная обработка. По словам губернатора, в центр подготовки и призыва заранее привезли средства индивидуально защиты. Также в здание установили аппараты кварцевания и рециркуляции воздуха. Евгений Куйвашев отметил, что для соблюдения социальной дистанции в этом году количество одновременно пребывающих на сборном пункте призывников было сокращено в два раза.

Молодые люди отправились в Дальневосточный, Западный, Южный военные округа, а также на Северный флот. В пути их также обеспечили средствами защиты, а уже в воинских частях они прошли обязательный двухнедельный карантин. Глава региона на своей странице в Instagram пожелал призывникам легкой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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