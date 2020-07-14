Эвакуировали четырех человек: в Первоуральске загорелось заброшенное здание

14 Июль 2020 2020-07-14T14:58:46+03:00

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Сегодня днем, 14 июля, в Первоуральске, на проспекте Ильича, 30/2, на промышленной площадке вспыхнуло заброшенное здание за Хлебокомбинатом. Диспетчеры МЧС получили вызов в 15:39. На место выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах.

- Предварительная площадь возгорания – 300 квадратных метров. Огнеборцы принимают меры для недопущения распространения огня на рядом стоящее офисное здание, из которого эвакуировали четырех человек, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В Первоуральске горит заброшенное здание.Видео: сообщество "Инцидент Первоуральск"

Пока что спасатели не получали никакой информации о пострадавших. Тушение осложняется тем, что рядом нет никакого водоисточника. Поэтому спасатели организовали подвоз воды от гидранта, расположенного на расстоянии километра.

ИСТОЧНИК KP.RU