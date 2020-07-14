УБРиР покоряет север: первый на Ямале офис банка открылся в Ноябрьске

14 Июль 2020 2020-07-14T12:38:01+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает расширять офисную сеть и выходит на новую территорию. Теперь отделение банка появилось и на Ямале – в Ноябрьске.

Ранее в городе работал офис ВУЗ-банка, который входит в банковскую группу УБРиР. Этот факт послужил существенным потенциалом для открытия отделения, которое позволит клиентам банковской группы получить доступ к более широкому спектру услуг и возможностей, в том числе к дистанционным каналам обслуживания, таким как интернет-банк и мобильное приложение.

Точка обслуживания клиентов находится по адресу — ул. Советская, 48, часы ее работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00, без перерывов. В офисе представлены все виды банковских услуг для физических лиц, в том числе консультирование по любым финансовым вопросам, а также возможность открывать вклады и накопительные счета, оформлять кредиты, дебетовые и кредитные карты, инвестиционные продукты, осуществлять переводы денежных средств и валюто-обменные операции.

«УБРиР активно развивает дистанционные каналы обслуживания клиентов, но не забывает и о расширении офисного присутствия. Сегодня все больше людей начинает использовать интернет-банк или мобильное приложение для выполнения своих финансовых задач — для них мы создаем удобные инструменты, чтобы клиент в любой момент мог выполнить нужную ему операцию со своим счетом или связаться с банком удобным для него образом. Однако многие по-прежнему предпочитают лично общаться со специалистами, поэтому мы продолжаем открывать новые офисы. Мы хорошо изучили рынок Ямала и знаем, что предложить его жителям», — подчеркивает управляющий директор дивизиона «Западная Сибирь» Владислав Самойлов.

«С самого момента открытия офиса мы видим живой интерес жителей Ноябрьска к банку. Во многом это обусловлено, с одной стороны, возможностью быстрого и профессионального решения финансовых вопросов. С другой — выгодными условиями банка. Например, минимальная ставка по кредиту у нас одна из самых низких на рынке — от 6,5%, а для сбережения и приумножения накоплений мы можем предложить сразу несколько инструментов в зависимости от конечных целей. К каждому клиенту мы подходим индивидуально, подбирая продукт, который максимально отвечает имеющимся у него потребностям», — отмечает начальник дополнительного офиса «Ноябрьский» Елена Марченко.

На текущий момент офисная сеть УБРиР насчитывает 184 банковских отделения в 44 регионах России. Узнать информацию об УБРиР и предоставляемых им услугах можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-1000-200.