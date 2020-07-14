2020-07-14T12:35:30+03:00
Общество

«Надо менять форму»: Юлия Михалкова предложила рэперам и блогерам вести уроки в школах

Нововведения, по мнению актрисы, нужны для того, чтобы привлечь детей к учебе
Мария Трапезникова
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Фото: Юлия Михалкова в InstagramФото: Юлия Михалкова в Instagram
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После ухода из шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова примерила на себя образ ведущей детского КВН. Сейчас она ведет передачу на СТС вместе с Михаилом Галустяном. А не так давно актриса приняла участие в съемках вместе с настоящими школьниками. Локации были соответствующие: парты, учебники, уроки. Сама Михалкова играла учительницу.

После общения с детьми, которые с начала весны вынуждены были обучаться дистанционно, актриса поняла, что систему образования нужно несколько менять.

- Школьные уроки иногда вынужденно перемещаются в Интернет. А раз так, то их формат надо менять: делать уроки «прикольными и залипательными» для детей, - поделилась мыслями Юлия в своем Instagram. – Предложение нашему Министерству просвещения. Пусть одобренный и проверенный учителями урок про химию зачитает хищный рэпер, о литературе расскажет модный блогер. Я про русский язык могу. Опыт есть.

По словам актрисы, «сохраняя содержание, надо серьезно менять форму, и тогда школьников будет не оторвать от уроков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Надо менять форму»: Юлия Михалкова предложила рэперам и блогерам вести уроки в школах
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