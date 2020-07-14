2020-07-14T12:00:25+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила у энергетиков семь миллионов за сгоревший дом

Из-за скачка напряжения в доме у женщины загорелся холодильник, что привело к пожару
Мария Трапезникова
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Свердловчанка отсудила у энергетиков семь миллионов за сгоревший домСвердловчанка отсудила у энергетиков семь миллионов за сгоревший домФото: Алексей БУЛАТОВ
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В августе 2017 года в поселке Зональный Пригородного района Свердловской области сгорел частный дом со всеми надворными постройками и имуществом. Пожар начался с холодильника, у которого из-за сильного скачка напряжения замкнуло электродвигатель или временное реле. Поставщиком электричества в этом доме был ОАО «Энергосбыт Плюс». Как посчитала хозяйка сгоревшего дома, Наталья, пожар произошел по вине компании.

Она обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга и потребовала, чтобы организация выплатила ей больше шести миллионов в качестве возмещения ущерба, а также оплатила различные сопутствующие расходы.

- Определением суда первой инстанции к участию в деле в качестве соответчика было привлечено ОАО «МРСК Урала», - рассказали в пресс-службе Облсуда. – В суда установили, что причиной пожара стало тепловое проявление аварийного режима работы электрооборудования холодильника в доме во время скачка напряжения.

Все приборы, которые были подключены к электросети, также оказались под воздействием повышенного напряжения. В итоге суд требования удовлетворил и потребовал энергетиков выплатить Наталье всю сумму. А в удовлетворении исковых требований к ОАО «МРСК Урала» было отказано. «Энергосбыт Плюс» не согласились с решением и попытались оспорить его в Свердловском областном суде. Но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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