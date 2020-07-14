2020-07-14T11:20:28+03:00
Общество

До Широкой речки в Екатеринбурге запустили еще один автобус

Теперь до микрорайона будет ходить маршрут №24
Мария Трапезникова
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До Широкой речки с 1 июля начал ходить новый автобусДо Широкой речки с 1 июля начал ходить новый автобусФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 июля до микрорайона Широкая речка в Екатеринбурге начал ездить еще один автобус – маршрут №24. Раньше он ходит до улицы Удельная и перекрестка Московской – Ленина. А теперь – от главного корпуса УрФУ, расположенного на улица Мира, до поселка Мичуринский.

- С обновлением рейса автобуса №24 у жителей отдаленного района появилось больше возможностей добраться до центра уральской столицы и обратно, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее горожане жаловались на то, что частные перевозчики, курсирующие до Широкой речки, после 21:00 запускали автобусы с большим временным интервалом. Ждать их приходилось, порой, по часу. Сейчас же новый маршрут будет ходить регулярно и по строго обозначенному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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