2020-07-14T11:03:44+03:00
Происшествия

Прятал в машине 20 граммов: на Урале полицейские поймали наркозакладчика

Некоторые свертки мужчина оставлял в тайниках, а некоторые оставлял себе
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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В Верхней Пышме, что в Свердловской области, полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в сбыте наркотиков. Ранее его уже судили за аналогичные преступления. Полицейские выяснили, что мужчина купил наркотики через Интернет и после сбывал их, пряча на территории города закладки.

- В один из дней, спрятав больше 10 грамм наркотиков и употребив часть, он заехал на машине в придорожный магазин, где и был остановлен сотрудниками ГИБДД, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Во время проверки документов полицейские заметили его неадекватное поведение и торчащую из бардачка полимерную пленку.

Во время осмотра машины в машине нашли 20 граммов, которые мужчина припрятал для себя. Его доставили в дежурную часть, свою вину он признал и раскаялся. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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