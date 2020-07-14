Прятал в машине 20 граммов: на Урале полицейские поймали наркозакладчика

14 Июль 2020 2020-07-14T11:03:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Верхней Пышме, что в Свердловской области, полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в сбыте наркотиков. Ранее его уже судили за аналогичные преступления. Полицейские выяснили, что мужчина купил наркотики через Интернет и после сбывал их, пряча на территории города закладки.

- В один из дней, спрятав больше 10 грамм наркотиков и употребив часть, он заехал на машине в придорожный магазин, где и был остановлен сотрудниками ГИБДД, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Во время проверки документов полицейские заметили его неадекватное поведение и торчащую из бардачка полимерную пленку.

Во время осмотра машины в машине нашли 20 граммов, которые мужчина припрятал для себя. Его доставили в дежурную часть, свою вину он признал и раскаялся. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU