Когда в Екатеринбург придет похолодание: отвечает Гидрометцентр
Погода в Екатеринбурге едва ли не каждый день бьет рекорды, несколько дней назад столбики термометров уверенно держатся выше 30 градусов выше нуля. При этом, осадков, как и ветра – пока не наблюдается.
По заверениям уральских синоптиков, жара начнет спадать только к концу недели.
15 июля: днем +36, ночью +22, солнечно, без осадков, безветренно.
16 июля: днем +36, ночью +23, облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 2 метра в секунду.
17 июля: днем +34, ночью +23, малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 3 метра в секунду.
18 июля: днем +32, ночью +22, пасмурно, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду.
19 июля: +26, ночью +19, пасмурно, грозы, ветер северный 1 метр в секунду.
20 июля: +20, дожди и грозы, ветер северный 1 метр в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU