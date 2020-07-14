2020-07-14T09:52:47+03:00
Общество

Когда в Екатеринбург придет похолодание: отвечает Гидрометцентр

Когда в Екатеринбурге спадет жара – этот вопрос волнует каждого горожанина
Лев ИСТОМИН
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Осадки придут в Екатеринбург только в конце неделиОсадки придут в Екатеринбург только в конце неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Екатеринбурге едва ли не каждый день бьет рекорды, несколько дней назад столбики термометров уверенно держатся выше 30 градусов выше нуля. При этом, осадков, как и ветра – пока не наблюдается.

По заверениям уральских синоптиков, жара начнет спадать только к концу недели.

15 июля: днем +36, ночью +22, солнечно, без осадков, безветренно.

16 июля: днем +36, ночью +23, облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 2 метра в секунду.

17 июля: днем +34, ночью +23, малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 3 метра в секунду.

18 июля: днем +32, ночью +22, пасмурно, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду.

19 июля: +26, ночью +19, пасмурно, грозы, ветер северный 1 метр в секунду.

20 июля: +20, дожди и грозы, ветер северный 1 метр в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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