Когда в Екатеринбург придет похолодание: отвечает Гидрометцентр

14 Июль 2020 2020-07-14T09:52:47+03:00

Осадки придут в Екатеринбург только в конце недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда в Екатеринбурге спадет жара – этот вопрос волнует каждого горожанина

Изменить размер текста: A A

Погода в Екатеринбурге едва ли не каждый день бьет рекорды, несколько дней назад столбики термометров уверенно держатся выше 30 градусов выше нуля. При этом, осадков, как и ветра – пока не наблюдается.

По заверениям уральских синоптиков, жара начнет спадать только к концу недели.

15 июля: днем +36, ночью +22, солнечно, без осадков, безветренно.

16 июля: днем +36, ночью +23, облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 2 метра в секунду.

17 июля: днем +34, ночью +23, малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 3 метра в секунду.

18 июля: днем +32, ночью +22, пасмурно, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду.

19 июля: +26, ночью +19, пасмурно, грозы, ветер северный 1 метр в секунду.

20 июля: +20, дожди и грозы, ветер северный 1 метр в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хроники из пекла: Екатеринбург второй раз за июль поставил температурный рекорд. Столбики термометров перевалили за отметку в +30 градусов (подробнее)

Пляжи Екатеринбурга 2020: где можно купаться, адреса и цены. Рассказываем, на каких водоемах Екатеринбурга можно отдохнуть теплым летним днем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU