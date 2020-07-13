Хроники из пекла: Екатеринбург второй раз за июль поставил температурный рекорд

13 Июль 2020 2020-07-13T15:18:10+03:00

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В Екатеринбурге дважды за одну неделю побит температурный рекорд, Так, 9 июля днем воздух прогрелся до 34 градусов выше нуля. Это произошло впервые в этот день за последние 119 лет.

Уже на следующий день – 10 июля, столбики термометров поднялись до отметки в +35 с половиной градусов, что стало рекордом для этого дня с 1888 года.

Напомним, что на наступившей неделе в Екатеринбурге ожидается повышение температуры воздуха до +37 градусов. На Урале в середине недели ждут грозы и ливни, правда, кратковременные.

ИСТОЧНИК KP.RU