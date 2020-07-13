13 Июль 2020 2020-07-13T19:07:51+03:00

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В Екатеринбурге ко Дню города восстановят старинную плитку на пересечении улицы Пушкина и переулка Почтового, уложенную более ста лет назад. Согласно проекту, рабочие заменят только 30 % покрытия, а основная часть плит будет сохранена. Для того чтобы максимально сохранить наружные корни деревьев, которые растут на этом участке улицы, специалисты пересмотрели конструкцию и подняли её на 10-17 сантиметров.

- Специалисты сделают щебёночное основание, затем будет выполнена подсыпка из цементно-песчаной смеси и уже дальше будут по уровню подгоняются плиты, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Подрядчики заменят асфальтовое покрытие тротуара на гранитный, установят новые элементы наружного освещения и установят бортовые камни. По словам директора МБУ «Городское благоустройство» Антона Козлова, проект прошёл все необходимые согласования в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Плиты не являются предметом сохранности и исторической ценностью, тем не менее, они будут восстановлены, чтобы сохранить и не нарушать архитектурный образ любимого горожанами места отдыха.

Фото: администрация Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU