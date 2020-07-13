В Арамили из горящей лесопилки успели вынести три газовых баллона

13 Июль 2020 2020-07-13T18:37:44+03:00

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В Арамили сегодня вечером произошел серьезный пожар. Загорелась кровля здания лесопилки на улице Новой. Из здания пожарные успели вынести три газовых баллона.

- В 16:41 поступило сообщение о пожаре по улице Новой в Арамили. На площади 500 квадратных метров горит кровля здания лесопилки, - рассказали в МЧС по Свердловксой области. - В 18:49 пожар локализован. В тушении пожара задействованы 24 человека личного состава, 9 единиц спецтехники.

Фото: МЧС по Свердловской области

Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось вскрывать кровлю здания. Сейчас они проводят ее проливку. К счастью, в момент возгорания людей в здании лесопилки не было. Пожару присвоили повышенные номер сложности – два.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/790280" frameborder="0"></iframe> Пожар на лесопилке в Арамили.Видео: МЧС, Валерий Казаков, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области (по государственной противопожарной службе)

ИСТОЧНИК KP.RU