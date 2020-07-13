В период пандемии екатеринбуржцы стали чаще обращаться к мастерам техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге увеличилось количество жалоб на мастерские и сервисные центры, занимающиеся ремонтом техники. Об этом рассказала директор Екатеринбургского муниципального Центра защиты потребителей Янина Голубева. По ее словам, во время действия особого режима в городе из-за коронавирусной инфекции люди стали активнее использовать бытовую технику, компьютеры и ноутбуки, и естественно, техника стала чаще ломаться. Представитель ведомства рассказала, как не попасться на уловки мошенников и куда обращаться, если все-таки ваша техника попала в руки недобросовестных ремонтников.

- Люди предпочитают не везти свой сломанный аппарат в стационарный сервис, а вызвать мастера на дом. Таких объявлений в Интернете много, как правило, некие мастера предлагают свои услуги на дому, обещая быстро, недорого и качественно отремонтировать прибор. Заканчивается такой вызов очень часто более чем плачевно. Особенно много жалоб на «мастеров» по ремонту компьютеров и ноутбуков, - рассказала Янина Голубева.

Директор Екатеринбургского муниципального Центра защиты потребителей рассказала, по какой схеме действуют такие мастера по ремонту:

- приезжают домой, чтобы осмотреть технику,

- заявляют, что поломка не простая и требуется диагностика в сервисе,

- звонят, сообщая о результате диагностики, и называют стоимость ремонта,

- после звонка перестают выходить на связь с клиентом,

- через несколько дней отвечают, но заявляют, что поломка не одна,

- уверяют, что диагностика была очень сложной, детали уже заказаны и за ремонт нужно заплатить сумму в разы больше.

По словам директора Екатеринбургского муниципального Центра защиты потребителей Янины Голубевой, нередко в таких случаях стоимость ремонта превышает стоимость самой техники. На такие условия потребитель не соглашается и просит ремонт не делать, а вернуть прибор. Но недобросовестные мастера соглашаются отдать его только после оплаты диагностики и оплаты уже якобы заказанных деталей. Обычно в таких случаях, аргументы потребителя, что цена не согласована, детали он не заказывал, а диагностика обещалась бесплатная, не принимаются.

Часто клиенты, не понимая, как действовать в таких ситуациях и желая поскорее вернуть свою технику оплачивают эти большие счета. А после её получения нередко обнаруживают, что им вернули либо чужой аппарат, либо в нём заменены детали.

В Центре защиты потребителей посоветовали горожанам очень внимательно подходить к выбору сервисного центра, предварительно изучив отзывы о нём в интернете. Можно также предварительно проконсультироваться у специалистов Центра. Неисправную технику лучше сдавать в ремонт стационарным мастерским, которые до заключения договора предоставляют полную информацию не только о перечне, но и о стоимости своих услуг.

Тем, кто пострадал от недобросовестных мастеров, рекомендуют обращаться к специалистам муниципального Центра защиты потребителей, которые окажут бесплатную квалифицированную помощь: грамотно составят претензию либо заявление в органы внутренних дел.

- Сейчас мы собираем многочисленные жалобы потребителей на такие псевдо-мастерские и рассматриваем возможность подачи коллективного иска в суд, - отметила директор Центра защиты потребителей.

Краткую консультацию специалистов Центра можно получить по телефонам: 371-53-48, 354-55-82. Также возможно обратиться в учреждение по электронной почте: potrebitel_ekb@mail.ru. Для этого необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, место жительства, описать проблему и сформулировать вопрос, при необходимости – приложить сканы документов (например, договора).