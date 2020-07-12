Нужна медицинская помощь: в Екатеринбурге ищут бабушку в сланцах

12 Июль 2020 2020-07-12T17:35:11+03:00

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В Екатеринбурге разыскивают 78-летнюю Тимергазину (Шагалиеву) Гидаю Арслановну. Бабушка пропала сегодня утром. По словам волонтеров из ПСО «Лиза Алерт», которые и ведут поиски, ей необходима медицинская помощь, а еще она могла далеко уйти из дома и оказаться в любом районе города.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, седые, почти белые, волосы и голубые глаза.

В день пропажи была одета в серый пиджак, штаны в разноцветную полоску и сланцы.

Если вы вдруг видели где-то Гидаю Арслановну или знаете, где она может находиться, сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU