Перепутал сигнал светофора: в Екатеринбурге в аварии пострадал девятилетний мальчик

12 Июль 2020 2020-07-12T16:48:57+03:00

Водитель «Лады» выехал на перекресток на красный свет и протаранил движущийся по встречке Porsche

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Сегодня днем, около 13:00, в Екатеринбурге, в районе Юго-Запада, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. По предварительным данным, водитель «Лады», двигаясь по объездной дороге в сторону улицы Серафимы Дерябиной, на перекрестке выехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Porsche, который ехал по встречке.

В аварии пострадал девятилетний мальчик, который сидел на заднем сидении иномарки и был пристегнут ремнем безопасности. Это и позволило ребенку избежать серьезных травм – он получил только ушибы. Его отвезли в больницу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- За рулем «Лады» находился 32-летний мужчина, который имеет стаж 12 лет. водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что редко ездит по этой развязке, и поэтому, когда увидел, что горит стрелка поворота, подумал, что и ему горит разрешающий сигнал, и продолжил движение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место выезжала бригада скорой помощи. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП и еще раз напоминает водителям о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU