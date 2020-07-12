2020-07-12T16:48:48+03:00
Общество

«Плавала взад-вперед около часа»: волонтер из Екатеринбурга спас едва не утонувшую в реке собаку

Операция заняла всего несколько минут
Мария Трапезникова
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Фото: ЗооспасФото: Зооспас
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Воскресным утром, 12 июля, зооспасателю из Екатеринбурга Евгению Зенкову поступил звонок от встревоженных жителей Березовского. Сообщили, что в реке, в центре города, тонет собака, и никто не может ее вытащить. Очевидцы сообщили, что животное плавает в воде уже около часа, теряет силы, никак не может выбраться на сушу и рискует утонуть посреди бела дня в центре города.

- Возможно, современный центр Березовского был спроектирован архитекторами, которые вдохновлялись примером Петербурга: там есть миниатюрная площадь, на которой полукругом стоят здания с парадными фасадами, и крошечная речка с гранитными набережными. Вот в эту речку и угодила собака, вероятно спасаясь от нестерпимой жары, - рассказал Евгений.

Зооспасатель из Екатеринбурга вытащил из речки тонущую собаку.Видео: Зооспас

До места спасатель добрался примерно через час, тем временем людей на набережной собралось очень много: все стояли и смотрели. Набережная оказалась совсем невысокой, но без опор, потому что собаке не за что было оттолкнуться и выбраться.

- Во всяком случае, она действительно то и дело безуспешно «пришвартовывалась» к каменным берегам и, сделав очередную безуспешную попытку выскочить, опять принималась медленно плавать взад-вперед, - объяснил зооспасатель.

Спасательная операция заняла всего несколько минут: собаку практически сразу удалось захватить удочкой за шею и осторожно вытянуть на берег. После освобождения она тут же убежала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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