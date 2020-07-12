«Позвонить мог пьяный мужчина»: в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании с Северного вокзала эвакуировали людей

Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"

В Екатеринбурге сегодня днем, 12 июля, из-за сообщения о минировании эвакуировали людей с Северного вокзала. Как сообщают очевидцы, на место прибыли полиция, ФСБ, МЧС и «Уралвымпел». Всех, кто только что приехал, не выпускают из автобусов, а те рейсы, которые должны были выехать, задержали.

Информацию о сообщении «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"

- Причиной визита правоохранительных органов и вспомогательных структур на объект, о котором идет речь, послужил тревожный сигнал криминального характера, поступивший по линии «112». Безопасность граждан для системы МВД и наших коллег из ФСБ – первостепенна. Даже тогда, когда очевидно, что речь идет о чьей-то злой «шутке», полиция всегда проводит необходимый комплекс оперативных мероприятий, чтобы даже теоретически не подвергать опасности людей, - рассказал Валерий Горелых. – Первоначальная информация поступила в дежурную часть областного главка МВД в 13:50. Сыщики уголовного розыска, как и подобает в таких ситуациях, создали зону безопасности, попросили временно выйти из Северного вокзала 125 человек, и них 25 работников и 5 детей. Помощь силовикам оказали специалисты по поиску опасных предметов и устройств из предприятия «Уралвымпел». Тщательной проверке подверглись все служебные помещения и прилегающие территории. В связи с произошедшим, непосредственно приостановлено движение пассажирских автобусов. К счастью, ничего криминального и опасного обнаружено не было. Отбой работе полиции был дан в 14:50 по местному времени. Оперуполномоченные МВД и ФСБ работают по установлению гражданина, сообщившем о криминале. По одной из отрабатываемых версий, противоправный поступок мог совершить нетрезвый мужчина, которого незадолго до этого охрана не пропустила на вокзал из-за нетрезвого вида. В прочем, сыщики отрабатывают и другие возможные версии. По итогам проверки отделом полиции №11 УМВД по Екатеринбургу будет принято обоснованное процессуальное решение. Северный автовокзал возобновил свою деятельность в обычном режиме.