2020-07-12T12:47:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге приют для мам с детьми выиграл грант на миллион рублей

Помощь с этих денег получат порядка 50 семей, оказавшихся в кризисной ситуации
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Екатеринбургский приют «Нечаянная радость», который помогает мамам с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации, выиграл грант на миллион рублей от Московской патриархии. Проект сейчас существует при поддержке Православной службы милосердия. За четыре года в обители помогли 50 мамам и больше 100 детям, а восемь беременных женщин благополучно подготовились к родам.

- В приюте матерям с детьми, оставшимся без крыши над головой и поддержки родных, предоставляют временное место пребывания на безвозмездной основе, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Гости также могут пройти реабилитацию, оформить пособия, проработать личные психологические и семейные проблемы и начать жить самостоятельно.

Миллион рублей службы милосердия потратят на закупку продуктов, средств гигиены и формирование наборов для подопечных. Ежемесячно помощь получат 50 семей.

В приюте есть женщины, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Сотрудники обители стараются помочь каждой, с большинством из них они поддерживают связь, даже если они смогли найти работу, начали снимать жилье и устроили детей в детсад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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