2020-07-12T11:25:53+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге «Лада» сбила подростка, который решил перебежать проезжую часть, чтобы успеть на трамвай

Мальчик получил перелом голени и был доставлен в ДГКБ №9
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером, около 22:30, в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 15-летний мальчик. По предварительной информации, водитель «Лады Калины», двигаясь по улице Титова, сбил ребенка, который перебегал проезжую часть в неположенном для этого месте. При этом рядом находился пешеходный переход.

От удара мальчик получил перелом правой голени и был госпитализирован в ДГКБ №9. Полицейские, прибывшие на место аварии, выяснили, что 36-летний мужчина, который сидел за рулем легковушки, имеет стаж 11 лет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Он пояснил, что с правой стороны по улице Титова двигалась группа подростков, один из которых неожиданно выбежал на дорогу. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сам подросток объяснил, что он заметил нужный ему трамвай и побежал на остановку. Но чтобы успеть, он решил сократить путь и перебежать через проезжую часть, но не посмотрел по сторонам. Полицейские опросили очевидцев аварии, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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