2020-07-12T08:44:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге перекрывают движение по трем улицам

Проехать нельзя будет по Шаумяна, проспекту Седова и Чайковского
Мария Трапезникова
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Проехать нельзя будет по Шаумяна, проспекту Седова и ЧайковскогоПроехать нельзя будет по Шаумяна, проспекту Седова и ЧайковскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Наступающая неделя в Екатеринбурге будет полна на дорожные перекрытия: движения приостановят сразу на трех улицах. По данным администрации города, по некоторым из них проехать нельзя будет довольно долго. Рассказываем подробнее.

С 15 июля по 30 августа перекроют участок улицы Шаумяна – от Автономных Республик до Хасановской. Там специалисты «Водоканала» будут ремонтировать ливневую канализацию.

С 17 по 19 июля закрывают движение проспект Седова – в районе дома №27. На участке сотрудники ЕТК будут чинить тепломагистраль.

С 19 июля по 15 октября закроют улицу Чайковского – от дома №85/2 до дома №90. Там тоже будут ремонтировать тепломагистраль.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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