В Екатеринбурге перекрывают движение по трем улицам
Наступающая неделя в Екатеринбурге будет полна на дорожные перекрытия: движения приостановят сразу на трех улицах. По данным администрации города, по некоторым из них проехать нельзя будет довольно долго. Рассказываем подробнее.
С 15 июля по 30 августа перекроют участок улицы Шаумяна – от Автономных Республик до Хасановской. Там специалисты «Водоканала» будут ремонтировать ливневую канализацию.
С 17 по 19 июля закрывают движение проспект Седова – в районе дома №27. На участке сотрудники ЕТК будут чинить тепломагистраль.
С 19 июля по 15 октября закроют улицу Чайковского – от дома №85/2 до дома №90. Там тоже будут ремонтировать тепломагистраль.
Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU