В Первоуральске на заводе вспышка коронавируса среди сотрудников

11 Июль 2020 2020-07-11T12:44:29+03:00

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На уральском предприятии обнаружили вспышку коронавируса. Covid-19 подтвердился у сотрудников «Уралгофротара» в Первоуральске. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По словам чиновника, именно поэтому в регионе такой большой рост числа заболевших.

- Не все собственники предприятий, к сожалению, ответственно относятся к обстановке и своим обязанностям по защите здоровья персонала. На предприятии «Уралгофротара» это привело к вспышке заболеваемости. Причем руководство оказывало противодействие Роспотребнадзору в проведении проверки, и только с помощью прокуратуры и органов внутренних дел им удалось начать проверки в общежитии предприятия и на самой производственной площадке. Уже предварительно выявленные нарушения, по данным санитарных врачей, говорят о грубейших нарушениях и позволяют ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия, - заявил Павел Креков.

Напомним, 11 июля в Свердловской области подтвердили коронавирус еще у 260 уральцев. Всего в регионе 15 623 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU