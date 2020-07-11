2020-07-11T11:17:54+03:00
Происшествия

«Сказал, что мамина»: в Екатеринбурге парень попался полицейским на угнанной машине

Когда 18-летнего водителя остановили сотрудники ГИБДД, молодой человек занервничал и признался
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаФото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге полицейские поймали молодого человека, который угнал машину. 11 июня рано утром на улице Бебеля сотрудники ГИБДД остановили «Опель Корса», чтобы проверить документы. За рулем сидел 18-летний водитель, на просьбу инспектора парень занервничал.

Затем он признался, что водительских прав у него нет, а машину взял у мамы покататься. Но водитель уверил полицейских, что хозяйка иномарки в курсе его поездки.

- Полицейскими был установлен собственник данной машины и осуществлен телефонный звонок, в ходе которого женщина пояснила, что ее автомашина должна стоять на стоянке, но проверив, ее там не оказалось. Также добавила, что накануне вечером супруг занимался ремонтом машины и мог потерять ключи. Далее незамедлительно приехала на место задержания и сообщила, что данного молодого человека, сидевшего за рулем автомашины и его пассажиров, видит впервые, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Водителя машины задержали, вместе с его пассажирами: 20-летним парнем и 16-летней девушкой. Потом компания все-таки пояснила, откуда у них эта машина. Они гуляли во дворе дома № 44 по улице Стрелочников, увидели ключи на капоте «Опель Корса» и у угонщиков появилось желание покататься. Теперь всей компании грозит уголовная статья за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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