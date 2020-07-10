Евгению Куйвашеву пожаловались на несоблюдение масочного режима в общественном транспорте

10 Июль 2020 2020-07-10T18:14:50+03:00

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Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву продолжают в Instagram писать уральцы, обеспокоенные нарушениями во время действующего из-за коронавируса режима повышенной готовности. В том числе это касается несоблюдения масочного режима. Сегодня один из подписчиков написал главе региона о том, что больше половины пассажиров в городском транспорте ездят без масок и спросил можно ли обязать перевозчиков лучше информировать горожан о необходимости соблюдать меры безопасности. Евгений Куйвашев в своем ответе рассказал, кто отвечает за соблюдение санитарных норм во время поездки.

- Честно говоря, мне трудно представить человека, который бы сегодня совсем ничего не знал об угрозе коронавируса и средствах профилактики, тем более что они самые простые. Поэтому речь скорее о том, что определенная часть людей предпочитает смотреть на проблему сквозь пальцы. Наверное, полагая, что коронавирус – это что-то, что уж точно обойдет их стороной. Это в общем, наверное, в том числе защитная реакция человека: вроде как не переживаешь – и нет проблемы. Поэтому во многом ситуация по-прежнему зависит от самосознания всех уральцев, а не только руководителей тех или иных организаций или предприятий, в том числе транспортных, - ответил глава региона.

Также Евгений Куйвашев отметил, что о необходимости носить маски напоминают не только листовки, размещенные в общественном транспорте, но и голосовые сообщения. Транспортная инспекция ежедневно выходит в рейды, в которых проверяет соблюдение введенных правил безопасности во время пандемии. За весь период ведомством в Екатеринбурге привлечено к ответственности более двух тысяч нарушителей. Среди них есть и транспортники и пассажиры.

Обращаться по поводу нарушения санитарных норм в городском транспорте можно в комитет по транспорту. Если речь идет о междугородном транспорте, то обращения принимает управление автомобильных дорог области. При этом губернатор отметил, что пожаловаться на нарушения могут как пассажиры, так и сотрудники автотранспортных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU