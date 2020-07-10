Аномальная жара и град: спасатели предупредили об идущей на Урал непогоде

10 Июль 2020 2020-07-10T16:36:32+03:00

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Только в Свердловскую область пришло настоящее лето, как стало известно, что на регион надвигается непогода. Сменить летнюю обувь на резиновые сапоги придется уже завтра. В МЧС рассказали, что в 11 июля в области сохранится жаркая погода, но при этом ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду, дожди, грозы и град.

Во время непогоды, спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. К примеру, если гроза застала вас на водоеме, необходимо выйти из воды и отойти от берега как можно дальше. Лучше всего спрятаться в укрытии и сидеть в нем обхватив ноги руками до того момента когда гроза утихнет. Кроме того, спасатели предостерегают от использования мобильного во время непогоды.

В лесу или в парке во время разбушевавшейся стихии нельзя прятаться под высокими деревьями. Как рассказали в МЧС, наиболее опасно использовать для укрытия дуб, тополь, ель и сосну. Спасатели рекомендуют держаться на расстоянии не менее 30 метров от отдельно стоящего дерева.

- Наличие пораженных молнией деревьев свидетельствует о том, что грунт здесь имеет высокую электропроводность и удар молнии в этот участок наиболее вероятен. Если гроза застала в лесопарке – укройтесь на участке с низкорослыми деревьями, - рассказали в МЧС по Свердловксой области.

Автомобилистам, находящимся в пути в МЧС рекомендуют остановиться, чтобы переждать непогоду. Владельцам машин во время грозы необходимо плотно закрыть окна и двери, опустить антенну и заглушить двигатель.

Если во время грозы вы оказались на улице, нужно по возможности, укрыться в помещении. Если бежать от дождя и молний некуда, то нужно держаться подальше от высоких столбов, мачт освещения и рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU