На ВИЗ-Стали стартовала летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников

10 Июль 2020 2020-07-10T16:10:48+03:00

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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовала летняя оздоровительная кампания для детей работников: первая группа заводских школьников отправилась в лагерь «Каменный цветок». В этом году детские лагеря отдыха открылись на месяц позже обычного из-за пандемии COVID-19.

До начала учебного года в оздоровительных центрах «Каменный цветок» и «Искорка» отдохнут 65 ребятишек. Детскими путевками предприятие обеспечит 100% сотрудников, подтвердивших заявки, поданные до начала пандемии. Большую часть расходов завод взял на себя, родители оплатят лишь 13% от общей стоимости. Льготная категория, в которую входят многодетные семьи, опекуны, одинокие мамы, вдовы и вдовцы, получат путевки бесплатно. На организацию оздоровительной компании предприятие направит более 2 млн рублей.

Еще 28 детей металлургов в возрасте от 4 до 15 лет смогут вместе с родителями отдохнуть по программе «Мать и дитя» в лучших российских здравницах.

В целом в 2020 году ВИЗ-Сталь направит около 4 миллионов рублей на оздоровительные проекты с участием детей сотрудников.