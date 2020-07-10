2020-07-10T14:14:54+03:00
Общество

Свердловские онкологи спасли мужчину, у которого обнаружили опухоль в единственной почке

Вторую пациенту удалили несколько лет назад
Мария Трапезникова
Поделиться:
Свердловские онкологи спасли мужчину, у которого обнаружили опухоль в единственной почкеСвердловские онкологи спасли мужчину, у которого обнаружили опухоль в единственной почкеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Врачи отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловского онкодиспансера сделали, казалось бы, практически невозможное – они вытащили с того света мужчину, у которого чуть ранее обнаружили опухоль в единственной почке. Вторую 47-летнему пациенту удалили несколько лет назад – также из-за опухоли.

Новообразование удалось обнаружить вовремя, на ранней стадии, когда оно еще не достигло крупных размеров. Сейчас, после операции, пациент чувствует себя хорошо.

- Риск открытого вмешательства на единственной почке был крайне высок. На междисциплинарном консилиуме приняли решение выполнить малотравматичную радиочастотную аблацию опухоли – этот метод позволил удалить опухоль, - рассказал врач-онколог Константин Томенко.

Каждый год в Свердловском онкодиспансере выполняются порядка 100 подобных операций на различных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала лета на водоемах Среднего Урала утонули шесть детей
Стало известно, сколько магазинов, работающих в пандемию в Екатеринбурге, нарушили меры санбезопасности
Свердловские онкологи спасли мужчину, у которого обнаружили опухоль в единственной почке
Глава свердловского минздрава объяснил, почему частные клиники перестали делать КТ
Уральцы какого возраста чаще всего умирают от COVID-19: отвечает министр здравоохранения
Водолазы искали больше двух суток: на Урале завершились поиски 14-летнего школьника
Печальный рекорд: за сутки от коронавируса погибли 10 уральцев
«Царские дни» в Екатеринбурге пройдут в масках и с социальной дистанцией
В августе в Екатеринбург поступят 30 новых карет скорой помощи
«Это не имеет к нам никакого отношения»: Екатеринбургская епархия не будет мешать Крестному ходу отца Сергия