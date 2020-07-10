10 Июль 2020 2020-07-10T14:14:54+03:00

Свердловские онкологи спасли мужчину, у которого обнаружили опухоль в единственной почке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторую пациенту удалили несколько лет назад

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Врачи отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловского онкодиспансера сделали, казалось бы, практически невозможное – они вытащили с того света мужчину, у которого чуть ранее обнаружили опухоль в единственной почке. Вторую 47-летнему пациенту удалили несколько лет назад – также из-за опухоли.

Новообразование удалось обнаружить вовремя, на ранней стадии, когда оно еще не достигло крупных размеров. Сейчас, после операции, пациент чувствует себя хорошо.

- Риск открытого вмешательства на единственной почке был крайне высок. На междисциплинарном консилиуме приняли решение выполнить малотравматичную радиочастотную аблацию опухоли – этот метод позволил удалить опухоль, - рассказал врач-онколог Константин Томенко.

Каждый год в Свердловском онкодиспансере выполняются порядка 100 подобных операций на различных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU