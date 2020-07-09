9 Июль 2020 2020-07-09T19:47:21+03:00

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В Екатеринбурге на несколько дней изменится движение трамваев по Челюскинцев. Маршруты поедут по другому пути из-за ремонта теплосети. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. Ремонтные работы будут проходить с 00:00 часов 10 июля до 05:00 15 июля. Проводит их акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания».

Несколько дней два трамвая будут ездить по измененному маршруту, а движение по трамвайному маршруту № 7 будет закрыто.

Фото: сриншот

В администрации города отметили, что энергетики просят екатеринбуржцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU