ВИЗ-Сталь повышает качество поверхности трансформаторного проката

9 Июль 2020 2020-07-09T14:48:55+03:00

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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) запустила в эксплуатацию новые электролитические системы обезжиривания поверхности полосы, которые повысят качество очистки металла от технологических загрязнений после второй холодной прокатки и исключат риски появления дефектов на последующих этапах. Проект позволит на 8% увеличить долю выпуска трансформаторного проката с улучшенными характеристиками качества поверхности.

Предыдущие щеточно-моечные машины, принцип работы которых был основан на механической очистке металла с помощью щелочных растворов, решали задачу недостаточно эффективно.

Новые автоматизированные системы обезжиривания оборудованы специальными электродами, между которыми проходит трансформаторный прокат. Под воздействием электрического тока происходит интенсивное газообразование пузырьков водорода и кислорода, что позволяет максимально эффективно удалить все технологические загрязнения с поверхности полосы.

Передовыми системами оснастили 100% термических агрегатов, на которых проводят обезжиривание и очистку поверхности металла перед нанесением электроизоляционного покрытия. Инвестиции в проект составили около 240 млн рублей.