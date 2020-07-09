2020-07-09T09:41:38+03:00
Общество

Спасатели МЧС разогняют отдыхающих на пляжах екатеринбуржцев

Некоторым выписали штрафы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Спасатели МЧС устроили рейды по нелегальным пляжам в Екатеринбурге, на которых во время жары собрались десятки людей. Специалисты подходят к горожанам и напоминают о правилах безопасности – только с начала лета на водоемах Свердловской области уже погибли 14 человек, из них пять детей. И все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания.

Рейды проходят рядом с речками, прудами и озерами. Вместе со спасателями ходят также полицейские и представители городских администраций.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Граждане, которые пренебрегают аншлагами «Купание запрещено», установленными на берегах водоемов, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа до пяти тысяч, - рассказал заместитель начальника Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. – Факт правонарушения фиксируют сотрудники полиции, после чего нарушитель приглашается на административную комиссию муниципалитета, где принимается решение о размере штрафа.

Спасатели еще раз призывают горожан беречь свои жизни и жизни своих детей и не купаться в местах, которые не приспособлены для этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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