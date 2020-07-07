2020-07-07T14:09:58+03:00
Общество

В Екатеринбурге отменили противопожарный режим

Постановление Александра Высокинского уже вступило в силу
Лев ИСТОМИН
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Противопожарный режим помог сохранить леса на окраинах ЕкатеринбургаПротивопожарный режим помог сохранить леса на окраинах ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об отмене в уральской столице противопожарного режима. Документ уже вступил в силу.

В городской администрации подчеркнули, что за счет своевременного введения противопожарного режима удалось избежать серьезных пожаров в лесах и коллективных садах на территории Екатеринбурга.

Несколько дней назад такое же постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом, согласно постановлению, режим был сохранен в нескольких территориях, включая Екатеринбург.

За два месяца действия противопожарного режима стражи порядка оштрафовали за его нарушение 538 жителей региона. Сумма штрафов составила 1,5 миллиона рублей.

Отметим, что сейчас в Екатеринбурге и на всем Среднем Урале наблюдается аномальная жара. На этой неделе столбики термометров пересекут отметку в +35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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