Уральцев стали чаще грабить по телефону

7 Июль 2020 2020-07-07T10:51:06+03:00

Число преступлений с применением телефона и интернета на год выросло на 85%

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Уральские силовики бьют тревогу: жителей Екатеринбурга и Свердловской области в 2020 года стали значительно чаще грабить по телефону и через интернет. Количество таких преступлений составляет 22,7% от общего числа злодеяний, за год показатели выросли на 85,4%.

Чаще всего виртуальные мошенники воруют деньги с пластиковых карт (2 053 эпизода), через интернет (4 507 эпизодов) и по мобильному телефону (3 331 эпизод). И это только то, что попало в официальную статистику, а сколько граждан решают не обращаться в органы правопорядка?

Стоит отметить, что с информационными технологиями связаны 37% незаконного оборота наркотиков, чуть больше 70% всех мошенничеств и 12,1% краж.

ИСТОЧНИК KP.RU