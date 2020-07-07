На Уралмаше «накрыли» нарколабораторию

7 Июль 2020 2020-07-07T09:13:52+03:00

Мужчину задержали в собственном доме, где он создал лабораторию. Фото: УМВД по Екатеринбургу/Яндекс.Карты

Хозяин изготавливал наркотики, продавал их, а также подделывал документы

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В Екатеринбурге по адресу: улица Донбасская, 45 сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Однако, проверив логово предприимчивого жителя Уралмаша, стражи порядка поняли, что все намного серьезнее. В квартире найдены несколько пакетиков с синтетическими наркотиками массой 3,4, 0,33 и 0,93 грамма.

Также в одной из комнат хозяин установил оборудование для изготовления наркотических средств. Тут же были и несколько паспортов. В одном из них вырезано фото и переклеено в другой документ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789095" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге задержали подозреваемого в продаже наркотиков.Видео: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Это мужчина сделал для того, чтобы представляться под чужим именем. Поэтому одним уголовным делом визит полицейских явно не ограничится.

Перед самым визитом стражей порядка, хозяин успел продать 28-летнему клиенту наркотическую дозу – мужчину также задержали и оперативно возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков».

Сам хозяин помещен под стражу. По совокупности уголовных статей ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU