2020-07-07T08:26:58+03:00
Общество

Атака продолжается: клещи покусали 29 тысяч свердловчан

Статистика постепенно идет на спад
Лев ИСТОМИН
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Клещи продолжают атаковать уральцевКлещи продолжают атаковать уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области в этом летнем сезоне клещи на сегодняшний день покусали 29 131 уральцам, в числе которых 6 842 ребенка. Случаи нападения опасных насекомых зарегистрированы в 65 населенных пунктах Среднего Урала. По сравнению с аналогичным периодом 2019 году случаев укусов клещей стало больше на 5%.

Треть всех нападении клещей (33,5%) произошло на территории Екатеринбурга. Насекомые покусали 9 760 горожан, включая 1 792 несовершеннолетних. В лидерах – Верх-Исетский район, в который входят несколько пригородных территорий.

С подозрением на «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано в этом сезоне 122 человек. Диагноз подтвердился у 6 взрослых и 4 детей. С подозрением на «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализированы 274 уральца. Диагноз подтвердился у 43 взрослых и 6 детей. Об этом информирует региональный Роспотренадзор.

При этом, вторую неделю подряд после укуса клеща к врачам обращаются меньше тысячи уральцев - статистика постепенно идет на спад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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