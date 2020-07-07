В мэрии Екатеринбурга выбрали вариант новой трамвайной ветки

7 Июль 2020 2020-07-07T07:19:31+03:00

Через два года в Екатеринбурге появится новая трамвайная ветка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мэрия Екатеринбурга выбрала вариант проекта новой трамвайной линии, которая протянется в микрорайон Солнечный. Ее проложат от кольца на улице Окружной, по Второй Новосибирской, далее по Лучистой и до нового кольца в районе перекрестка улиц Чемпионов и Лучистая.

Проект утвержден по итогам общественных обсуждений, после которых администрация Екатеринбурга не стала менять документ.

Участники обсуждений просили перенести трамвайное кольцо на перекресток улиц Лучистой и Нескучной, также разместить на съезде в сторону садов пешеходные дорожки и оборудовать проезжую часть, а также светофоры и шумоизоляционные ограждения вдоль улицы Лучистой на участке от ЕКАД до пересечения Лучистой и Нескучной. Но мэрия не стала вносить эти правки.

Трамвайную линию начнут строить в этом году на деньги из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области в рамках городской программы «Столица».

ИСТОЧНИК KP.RU