В мэрии Екатеринбурга выбрали вариант новой трамвайной ветки
Мэрия Екатеринбурга выбрала вариант проекта новой трамвайной линии, которая протянется в микрорайон Солнечный. Ее проложат от кольца на улице Окружной, по Второй Новосибирской, далее по Лучистой и до нового кольца в районе перекрестка улиц Чемпионов и Лучистая.
Проект утвержден по итогам общественных обсуждений, после которых администрация Екатеринбурга не стала менять документ.
Участники обсуждений просили перенести трамвайное кольцо на перекресток улиц Лучистой и Нескучной, также разместить на съезде в сторону садов пешеходные дорожки и оборудовать проезжую часть, а также светофоры и шумоизоляционные ограждения вдоль улицы Лучистой на участке от ЕКАД до пересечения Лучистой и Нескучной. Но мэрия не стала вносить эти правки.
Трамвайную линию начнут строить в этом году на деньги из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области в рамках городской программы «Столица».
ИСТОЧНИК KP.RU