6 Июль 2020 2020-07-06T16:54:36+03:00

Всех контактирующих с заболевшими уже перевели на удаленную работу

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На «УГМК-Агро» коронавирусом заразились несколько сотрудников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании. Заболевших COVID-19 работников выявили во время очередного регулярного тестирования. Всех, кто работал вместе с зараженными перевели на удаленную работу.

- Все контактирующие первого уровня были оперативно переведены на удаленную работу и будут обследованы. Специалистами Института вирусных инфекций проведена дезинфекция помещений, где находились сотрудники с положительными результатами теста, - рассказали в пресс-службе компании.

«УГМК-Агро» продолжает работу в обычном режиме – на проходной всем сотрудникам измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиками. Также все сотрудники соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. В помещениях постоянно проводится уборка и дезинфекция.

По данным опубликованным сегодня региональным оперштабом за сутки в Свердловской области выявили 270 случаев коронавируса, из них 175 - в Екатеринбурге. Таким образом, в регионе зарегистрировано 14 303 случая COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU