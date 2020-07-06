В Екатеринбурге скончался начальник ДПС города

6 Июль 2020 2020-07-06T15:56:24+03:00

Ивану Белопухову был 41 год

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В Екатеринбурге скончался начальник ДПС ГИБДД города майор полиции Иван Белопухов. Ему был 41 год.

- Иван Евгеньевич находился на выходном дне дома и неожиданно плохо себя почувствовал. Вызвали скорую, которая доставила его в одну из клиник город, но, к сожалению, спасти его не удалось, - пояснил глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Сейчас руководство ГИБДД и городского УМВД решают вопрос об оказании помощи в организации похорон семье.

Майор Белопухов был награжден ведомственной медалью «За отличие в службе» 3-й степени и нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» 2-й степени.

ИСТОЧНИК KP.RU