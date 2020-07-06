В Екатеринбурге скончался начальник ДПС города
В Екатеринбурге скончался начальник ДПС ГИБДД города майор полиции Иван Белопухов. Ему был 41 год.
- Иван Евгеньевич находился на выходном дне дома и неожиданно плохо себя почувствовал. Вызвали скорую, которая доставила его в одну из клиник город, но, к сожалению, спасти его не удалось, - пояснил глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
Сейчас руководство ГИБДД и городского УМВД решают вопрос об оказании помощи в организации похорон семье.
Майор Белопухов был награжден ведомственной медалью «За отличие в службе» 3-й степени и нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» 2-й степени.
ИСТОЧНИК KP.RU