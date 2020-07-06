2020-07-06T12:53:19+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала наркоторговца

У 32-летенго мужчины нашли четыре пакетика с белым веществом
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: УМВД по ЕкатеринбургуФото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего мужчину, у которого нашли четыре пакетика с веществом белого цвета. По предварительной версии, это был синтетический наркотик.

В ходе осмотра жилища подозреваемого оперативники обнаружили еще два пакетика массой 0,33 и 0,93 грамма, содержащих аналогичное вещество.

- В квартире были найдены предметы и вещества, используемые при изготовлении наркотических веществ. Это свидетельствует о том, что хозяин мог изготавливать наркотики прямо у себя дома. На этом подозрительные находки не закончились: полицейские изъяли несколько паспортов на имя задержанного и других лиц. При этом фото из паспорта подозреваемого было вырезано и вклеено в другой документ, - отмечают в пресс-группе УМВД.

Мужчина также подозревается в том, что сбыл около грамма синтетического наркотического средства 28-летнему мужчине, который приходил к нему домой незадолго до задержания. Покупатель также был задержан полицейскими.

Максимальное наказание, предусмотренное за данные преступления, может составлять до 15 лет лишения свободы. Мужчина помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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