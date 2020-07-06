Клиенты идут за кредитом: УБРиР зафиксировал рост спроса на 48%

6 Июль 2020 2020-07-06T12:04:49+03:00

Исследования показали, что в июне люди чаще всего обращались в банк за потребительским кредитом

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) отметил большое количество поданных в июне заявок на кредиты. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года спрос вырос на 19%, он также превысил показатели предыдущего месяца на 48%.

Исследования показали, что в июне люди чаще всего обращались в банк за потребительским кредитом. 81% выданных УБРиР займов пришлось на протебкредиты, в то время как на рефинансирование — только 19% Эксперты банка связывают это с одной стороны с тем, что потребительский кредит для клиента более понятный инструмент, чем рефинансирование. С другой стороны, многие из тех, кто осознает пользу рефинансирования, ранее оформили его в УБРиР по стандартной программе или кредитным каникулам и теперь ярко выраженной потребности в рефинансировании у них уже нет.

В целом кредиты в июне чаще оформляли женщины (около 60%), чем мужчины (около 40%). Специалисты банка подсчитали, что больше всего в первом летнем месяце займы брали люди в возрасте от 35 до 55 лет, при этом 30% составили женщины, 23% — мужчины. Меньше всего кредиты оформляло молодое поколение — заемщики в возрасте от 18 до 25 лет составили всего 3%.

«Прошедший июнь показал, что клиенты начинают постепенно входить в русло прежней жизни. Если до этого они боялись экономической нестабильности, то теперь карантинные меры постепенно снимаются, люди выходят на работу и начинают сознавать, что наступило лето. Появляются потребности в деньгах на отпуск, сад, поездки за город, развлечения. Видя растущий спрос со стороны клиентов, с начала июля мы еще больше снизили ставку на кредиты и рефинансирование — до 6,5%. Теперь она — одна из самых низких на рынке и наши кредиты как никогда доступны для населения», — подчеркивает руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

Узнать все подробности и оформить кредит по ставке от 6,5% можно на сайте, в офисе, интернет-банке, мобильном приложении.