2020-07-06T11:56:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Только 10% кафе и ресторанов открылись в Екатеринбурге

Об этом в ходе брифинга сообщила председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова
Олег ГАЛИМОВ
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Три месяца кафе и рестораны работали в режиме доставкиТри месяца кафе и рестораны работали в режиме доставкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Екатеринбурге открылись 175 кафе и ресторанов. Об этом в ходе брифинга сообщила председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова. Это лишь около 10% от общего числа заведений общепита в уральской столице.

- Указ губернатора Евгения Куйвашева позволил открыться предприятиям, но только тем, у которых при стационарном объекте можно открыть веранду открытого типа, - напомнила Наталья Фирсова.

Отметим, что по состоянию на 6 июля 2020 года, в Свердловской области зарегистрировано 14303 случая новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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