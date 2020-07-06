Только 10% кафе и ресторанов открылись в Екатеринбурге

6 Июль 2020 2020-07-06T11:56:00+03:00

Три месяца кафе и рестораны работали в режиме доставки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом в ходе брифинга сообщила председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова

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В Екатеринбурге открылись 175 кафе и ресторанов. Об этом в ходе брифинга сообщила председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова. Это лишь около 10% от общего числа заведений общепита в уральской столице.

- Указ губернатора Евгения Куйвашева позволил открыться предприятиям, но только тем, у которых при стационарном объекте можно открыть веранду открытого типа, - напомнила Наталья Фирсова.

Отметим, что по состоянию на 6 июля 2020 года, в Свердловской области зарегистрировано 14303 случая новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU