В Нижнем Тагиле определились, какие дворы благоустроят в 2021 году

6 Июль 2020 2020-07-06T08:56:06+03:00

Дворы домов по Черноисточинскому шоссе не реконструировали со времен СССР. Фото: Лев Истомин

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Мэрия Нижнего Тагила сформировала заявку на благоустройство дворов и общественных территорий на 2021 год для получения субсидии из бюджета Свердловской области. В июле документ отправят на рассмотрение в региональное министерство энергетики и ЖКХ.

В списке дворовых территорий фигурируют адреса: улица Газетная, 87 и 95, а также Космонавтов, 10 и Ермака, 46.

В перечне общественных территорий: лесопарковая зона «Пихтовые горы» (147 миллионов рублей), сквер у ДК «Юбилейный (73 миллиона рублей), Площадь танкостроителей (53 миллиона рублей), общественная зона у домов № 15, 15а, 15б, 17 и 19 по Черноисточинскому шоссе (39 миллионов рублей), Аллея рандеву возле медицинского колледжа (21 миллион), ПКиО Металлургов (97 миллионов рублей на первый этап). Все проекты по благоустройству уже готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU