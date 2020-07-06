2020-07-06T08:56:06+03:00
Недвижимость

В Нижнем Тагиле определились, какие дворы благоустроят в 2021 году

Список согласуют с правительством Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Дворы домов по Черноисточинскому шоссе не реконструировали со времен СССР. Фото: Лев ИстоминДворы домов по Черноисточинскому шоссе не реконструировали со времен СССР. Фото: Лев Истомин
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Мэрия Нижнего Тагила сформировала заявку на благоустройство дворов и общественных территорий на 2021 год для получения субсидии из бюджета Свердловской области. В июле документ отправят на рассмотрение в региональное министерство энергетики и ЖКХ.

В списке дворовых территорий фигурируют адреса: улица Газетная, 87 и 95, а также Космонавтов, 10 и Ермака, 46.

В перечне общественных территорий: лесопарковая зона «Пихтовые горы» (147 миллионов рублей), сквер у ДК «Юбилейный (73 миллиона рублей), Площадь танкостроителей (53 миллиона рублей), общественная зона у домов № 15, 15а, 15б, 17 и 19 по Черноисточинскому шоссе (39 миллионов рублей), Аллея рандеву возле медицинского колледжа (21 миллион), ПКиО Металлургов (97 миллионов рублей на первый этап). Все проекты по благоустройству уже готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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