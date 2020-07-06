2020-07-06T07:32:52+03:00
Общество

Уральских призывников отправили служить на юг России на самолете

Перед первой отправкой юноши сдали тест на коронавирус
Лев ИСТОМИН
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Призывников доставили к местам несения службы самолетом военно-транспортной авиации Ил-76. Фото: пресс-служба ЦВОПризывников доставили к местам несения службы самолетом военно-транспортной авиации Ил-76. Фото: пресс-служба ЦВО
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С аэродрома в Свердловской области отправили первый рейс со 150 призывниками со Среднего Урала, а также из соседних Челябинской и Курганской областей к местам несения службы на юге России.

Воинские команды доставили из регионов на аэродром на автомобилях, прошедших специальную обработку. В этом году военкомат принимает беспрецедентные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Перед отправкой к местам несения службы призывники сдают тесты на COVID-19.

Уральских призывников отправляют служить на юг России.В июле 2020 года 150 призывников из Свердловской, Курганской и Челябинской областей отправились к местам несения службы. Видео ЦВО

- Перед отправкой к местам прохождения службы призывники сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции. Каждому выдается комплект средств индивидуальной защиты - маски, перчатки - для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих, - рассказывают в пресс-службе ЦВО.

Всего во время весеннего призыва 2020 года военкоматы ЦВО призовут около 52 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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