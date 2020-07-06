Под Екатеринбургом подростки на квадроцикле улетели в кювет
В поселке Зеленый бор под Екатеринбургом около 19 часов 5 июля приключилось ДТП с участием 16-летних юноши и его подруги. Пара на мотовездеходе «YAMAHA» ехали по проселочной дороге и налетели на камень, после чего подростков отбросило в кювет. С травмами обоих госпитализировали в кювет.
Оказалось, что группа старшеклассников 16 и 17 лет отмечала в доме в поселке День рождения одноклассницы. Один из подростков взял без разрешения ключи от гаража и отправился вместе с одноклассницей кататься, и попал в ДТП.
Пострадавших доставили в ДГБ №9. Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу
Прав для управления транспортным средством у подростка не было. Проводится проверка, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
ИСТОЧНИК KP.RU