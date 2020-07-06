Под Екатеринбургом подростки на квадроцикле улетели в кювет

6 Июль 2020 2020-07-06T06:50:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Зеленый бор под Екатеринбургом около 19 часов 5 июля приключилось ДТП с участием 16-летних юноши и его подруги. Пара на мотовездеходе «YAMAHA» ехали по проселочной дороге и налетели на камень, после чего подростков отбросило в кювет. С травмами обоих госпитализировали в кювет.

Оказалось, что группа старшеклассников 16 и 17 лет отмечала в доме в поселке День рождения одноклассницы. Один из подростков взял без разрешения ключи от гаража и отправился вместе с одноклассницей кататься, и попал в ДТП.

Пострадавших доставили в ДГБ №9. Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

Прав для управления транспортным средством у подростка не было. Проводится проверка, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU