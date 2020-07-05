2020-07-05T19:35:57+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом пропавший полицейский найден мертвым

Тело 38-летнего прапорщика обнаружил участковый
Лев ИСТОМИН
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По факту гибели полицейского проводится проверкаПо факту гибели полицейского проводится проверкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области в лесу под Бисертью найдено тело 38-летнего полицейского, который работал в органах внутренних дел в звании прапорщика.

Когда сотрудник полиции не вышел на работу, коллеги организовали его поиски. В итоге его тело в лесополосе обнаружил участковый. По словам официального представителя областного Главка МВД полковника Валерия Горелых, у мужчины был конфликт в семье, что и могло стать причиной его гибели.

- Сотрудника территориального ОВД в звании прапорщика обнаружил участковый уполномоченный в ходе поисковых мероприятий, которые начались еще вчера, после того, как сотрудник уехал на своей машине и не вернулся, - рассказал полковник Валерий Горелых, уточнив, что сейчас уточняются все обстоятельства трагедии.

Инцидент прокомментировали и в СУ СКР по Свердловской области.

- Нижнесергинским межрайонным следственным отделом областного СКР по данному факту проводится проверка, обстоятельства смерти мужчины выясняются. Предварительно установлено, что смерть мужчины никак не связана с его профессиональной деятельностью. По итогам проверки органами СКР будет принято процессуальное решение, подчеркнули в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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