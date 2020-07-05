2020-07-05T14:05:01+03:00
Происшествия

В Качканаре в пожаре погибли двое мужчин

Еще один попал в больницу с отравлением
Лев ИСТОМИН
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Пожарные обнаружили два трупаПожарные обнаружили два трупаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Качканаре Свердловской области городская прокуратура расследует гибель двух мужчин на пожаре в одной из квартир по улице 5 микрорайона.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в половине третьего ночи 5 июля.

Во время тушения найдены тела двух мужчин 45 и 40 лет без признаков насильственной смерти. Еще один мужчина в квартире был без сознания.

- Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Проводится доследственная проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщили в следственном комитете по Свердловской области, по данному факту органами СКР проводится доследственная проверка. Возгорание обнаружил сосед, который вызвал пожарных и скорую помощь. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, очаг возгорания был на диване, где были найдены несколько окурков. Проводятся опросы соседей, тела направлены на экспертизу, выживший третий мужчина сейчас находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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