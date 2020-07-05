Футболисты Аршавин и Быстров отказались делать селфи с уральской порноактрисой
Уральская порноактриса Любовь Бушуева, известная под творческим псевдонимом Lola Taylor, вместе с подругой отдыхает в солнечном Геленджике.
Здесь, на берегу Черного моря, девушки встретили известных российских футболистов, бывших игроков сборной России и питерского «Зенита» Андрея Аршавина и Владимира Быстрова.
Любовь Бушуева попросила сделать футболистов сделать селфи вместе, однако, игроки не согласились.
По словам Любови Бушуевой, это не футболисты отказали ей, а она им. Поэтому они и отказались фотографироваться.
- Вчера отказала Аршавину, я его селфи просила сделать, и потом сказала, дам ему. Ушла и номера и не дала. Психанул, - комментирует ситуацию порномодель.
Напомним, что 27-летняя Любовь Бушуева – библиотекарь из Ишима, которая сделала карьеру порнозвезды в Екатеринбурге.
Уральская порнозвезда общается с футболистами.Любовь Бушуева попросила сделать фото с футболистами Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым, но те ей отказали. Видео: страница пороноактрисы в ВК
ИСТОЧНИК KP.RU