2020-07-05T07:28:20+03:00
Происшествия

На трассе под Екатеринбургом грузовик влетел в иномарку

Пострадала беременная женщина
Лев ИСТОМИН
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В аварии пострадали три человека. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской областиВ аварии пострадали три человека. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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В субботу, 4 июля, на 42 километре автотрассы ЕкатеринбургТюмень произошло серьезное ДТП с участием грузовика и двух иномарок.

Как выяснили сотрудники ГИБДД по Свердловской области, водитель грузового автомобиля ехал со стороны Екатеринбурга и на скорости влетел в «Опель», поворачивавший в поселок Гагарский.

От сильного удара иномарку выбросило на полосу встречного движения, где в этот момент ехала «Субару».

В результате аварии пострадали три человека, включая беременную женщину. Всем на месте оказали медицинскую помощь сотрудники бригады медиков. Движение на трассе некоторое время было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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