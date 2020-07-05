На трассе под Екатеринбургом грузовик влетел в иномарку
В субботу, 4 июля, на 42 километре автотрассы Екатеринбург – Тюмень произошло серьезное ДТП с участием грузовика и двух иномарок.
Как выяснили сотрудники ГИБДД по Свердловской области, водитель грузового автомобиля ехал со стороны Екатеринбурга и на скорости влетел в «Опель», поворачивавший в поселок Гагарский.
От сильного удара иномарку выбросило на полосу встречного движения, где в этот момент ехала «Субару».
В результате аварии пострадали три человека, включая беременную женщину. Всем на месте оказали медицинскую помощь сотрудники бригады медиков. Движение на трассе некоторое время было затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU