На трассе под Екатеринбургом грузовик влетел в иномарку

5 Июль 2020 2020-07-05T07:28:20+03:00

В аварии пострадали три человека. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

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В субботу, 4 июля, на 42 километре автотрассы Екатеринбург – Тюмень произошло серьезное ДТП с участием грузовика и двух иномарок.

Как выяснили сотрудники ГИБДД по Свердловской области, водитель грузового автомобиля ехал со стороны Екатеринбурга и на скорости влетел в «Опель», поворачивавший в поселок Гагарский.

От сильного удара иномарку выбросило на полосу встречного движения, где в этот момент ехала «Субару».

В результате аварии пострадали три человека, включая беременную женщину. Всем на месте оказали медицинскую помощь сотрудники бригады медиков. Движение на трассе некоторое время было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU