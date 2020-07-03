2020-07-03T18:30:28+03:00
Общество

Почему, не смотря на количество заболевших, продолжают все открывать: отвечает Евгений Куйвашев

Губернатора
Алина СУРИНА
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев на своей странице в Instagram. Сегодня его спросили, почему не смотря на количество заболевших – ежедневно регистрируется больше 200 новых случаев, продолжают все открывать. В пример уралец привел детские сады и кинотеатры (просмотр фильмов в кинозалах, кстати, пока все еще под запретом).

- Невозможно всю оставшуюся жизнь просидеть под стеклянным колпаком. По мере того, как стабилизируется ситуация, ограничения отдельные мы можем снимать. Этого и экономика требует: бизнесу нужна работа, людям нужна зарплата. При этом жизнь, как говорится, никогда уже не будет прежней, и во всех сферах деятельность сейчас ведется с постоянной оглядкой на меры профилактики, - написал губернатор.

Губернатор также отметил, что указанные в вопросе его подписчика детские сады пока продолжают работать в режиме дежурных групп. И за соблюдением всех норм безопасности там тщательно следят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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