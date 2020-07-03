В Екатеринбурге хозяйку «резиновой» квартиры отправили под суд

3 Июль 2020 2020-07-03T14:15:02+03:00

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Очередную предприимчивую женщину отправили под суд в Екатеринбурге. Жительница уральской столицы умудрилась прописать в своей квартире на Уралмаше 541 иностранца. За свои услуги свердловчанка брала деньги. Недавно владелицей «резиновой» квартиры заинтересовалась прокуратура.

- По версии органов дознания, в период c декабря 2019 года по февраль 2020 года подозреваемая за денежное вознаграждение обратилась в филиал ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр» с целью фиктивной постановки иностранных граждан у себя в квартире, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Скоро в Орджоникидзевском районом суде рассмотрят дела свердловчанки и вынесут решение.

ИСТОЧНИК KP.RU